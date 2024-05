Incidente stradale a Villa Literno - morti 3 ventenni | anche ex concorrente del Collegio

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il tragico bilancio dell’avvenuto a, nel Casertano, in cui hanno perso la vita tre giovani ragazzi di vent’anni. Una strage di giovani sulle strade del Casertano: quattroin due diversi incidenti, entrambi intorno alla mezzanotte. Due schianti che hanno lasciato increduli e nello sgomento i familiari e i tanti amici

In occasione delle celebrazioni della 54ma edizione della Giornata mondiale della Terra , la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite con miliardi di cittadini coinvolti nei 193 Paesi membri, si è tenuto oggi il taglio del nastro ...

Il villaggio ‘Sii saggio, guida sicuro’ è una iniziativa per la sicurezza stradale promossa dalla Regione Campania e realizzata da Anci Campania in collaborazione con l’associazione Meridiani Napoli . inaugurato questa mattina alla presenza del ...

Si chiama Filomena Del Piano , la 19enne di Aversa, morta nel tragico incidente frontale a Villa Literno , in via Dune, tra la notte di sabato e di domenica. insieme a lei hanno perso la vita Dimitri Tammaro Iannone, 24 anni, originario di Villa ...

