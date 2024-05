Calcio a 5 Serie C1 e C2 | Jesi pareggia l’andata del play-off nazionale - Nuova Ottrano retrocessa in Serie D

(Di lunedì 20 maggio 2024) La doppietta di Alemao vale il 2-2 contro l’X Martiri: ritorno sabato 25 maggio forse PalaTriccoli. I filottranesi retrocedono per mano della Dinamis Falconara (3-1 a Senigallia), 20 maggio 2024 – Lodel primo turno del-off nazionali diC1, laviene spedita inD dalla Dinamis Falconara. Sono questi i temi delle tre partire del futsal marchigiano in programma tra sabato 18 e domenica 19 maggio. I leoncelli (foto di copertina), infatti, hanno trovato un prezioso 2-2 in casa dell’X Martiri, grazie a una doppietta di Alemao (guarda gli highlights). Ora la squadra di Pieralisi giocherà la sfida di ritorno sabato prossimo 25 maggio forse al ...

Semifinale playoff, avvio difficile per Jesi. Livorno non fa sconti, è sconfitta in gara 1 - Semifinale playoff, avvio difficile per jesi. Livorno non fa sconti, è sconfitta in gara 1 - Libertas trascinata dal proprio pubblico, la squadra di Ghizzinardi soffre. Alla fine, in crescendo, il match si chiude sul 69 a 60 ...

General Contractor jesi: Santiago Bruno 12 (3/4, 2/6), Roberto Marulli 11 (2/9, 1/6), Giulio Casagrande 10 (2/2, 2/7), Tommaso Rossi 10 (2/4, 2/4), Edoardo Tiberti 8 (4/8, 0/1), Lorenzo Varaschin 5 (2