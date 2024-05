Benevento-Torres - designato l’arbitro | si tratta di un quinto anno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Daniele Virgilio della sezione arbitrale di Trapani il fischiettoper la gara, match di andata dei quarti di finale dei playoff. Sidi un ‘’ ed è uno degli arbitri più accreditati alla promozione nella Can di serie B. Non ha precedenti con nessuna delle due squadre. Al “Vigorito” il direttore di gara siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Franco Iacovacci di Latina. Il quarto ufficiale sarà Leonardo Mastrodomenico di Matera. Scelti anche le giacchette nere addette al Var: sidi Luigi Nasca di Bari e Ivan Pezzuto di Lecce. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CALCIO. BENEVENTO-TORRES SARA’ DIRETTA DA DANIELE VIRGILIO DI TRAPANI - CALCIO. benevento-torres SARA’ DIRETTA DA DANIELE VIRGILIO DI TRAPANI - La gara di andata benevento-torres, valevole per il Secondo Turno dei Playoff della Fase Nazionale di Lega Pro Serie C Now, in programma martedì 21 maggio p.v. alle ore 20:30 presso lo Stadio “Ciro ...

Benevento-Torres, Auteri: «Ci confrontiamo con una squadra forte, Viscardi e Capellini ok» - benevento-torres, Auteri: «Ci confrontiamo con una squadra forte, Viscardi e Capellini ok» - È un playoff no stop per il Benevento. Domani sera al Vigorito arriverà la Torres per la sfida di andata del secondo turno. Appena due giorni fa i giallorossi erano in campo contro ...

Benevento-Torres, probabili formazioni: Auteri recupera Viscardi e Terranova - benevento-torres, probabili formazioni: Auteri recupera Viscardi e Terranova - Il Benevento non incrocia la seconda che ha fatto più punti, ma quella che esprime il miglior calcio. Ai giallorossi la mano di Cristian Brocchi regala la Torres Sassari, avversario ...