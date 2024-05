Il Collegio - dopo la scomparsa di Dimitri Iannone il commosso ricordo dei suoi compagn - del prof Maggi e della sorvegliante

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 19 maggio 2024) Poco fa è stata diffusa la notiziaprematura morte di, protagonistaprima edizione de Il, il popolare docu-reality di Rai2. Il 25enne di Villa Literno (Caserta) la notte scorsa ha perso la vita in un incidente d’auto che ha provocato la morte anche di altri due ragazzi. Appresa la tragica notizia, alcuni volti del programma hanno voluto esprimere le proprie condoglianze sui social, dove hanno ricordato. Tra questi Andrea, insegnante di italiano e latino nel programma, ha condiviso un post social scrivendo: Caro, questo è quel genere di post che non avrei mai voluto scrivere. Ho saputo adesso dell’incidente che ti è costato la vita. Non ho potuto fare altro che andare a riguardarmi il video ...