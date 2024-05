Calciomercato Napoli - colpo dal Real Madrid | annuncio dalla Spagna

(Di domenica 19 maggio 2024), la dirigenza al lavoro per rinforzare la difesa, interessa un difensore del: la notiziaUno dei reparti nei quali il team scouting delè costretto ad operare con maggiore insistenza è senza dubbio la difesa. Il reparto arretrato ha incredibilmente accusato la cessione di Kim, che di fatto non è stato sostituito la scorsa estate. La scommessa Natan non ha dato i suoi frutti. Per gran parte della stagione gli azzurri hanno dovuto fare affidamento sulla coppia formata da Rrahmani e Juan Jesus, con Ostigard chiamato in causa in caso di assenze improvvise. Dei quattro centrali, ad oggi, l’unico certo di un posto per la prossima stagione è Rrahmani, al quale però va affiancato un compagno di livello. Tra i nomi sbucati ...

La proclamazione del vincitore del bando per l’immagine coordinata e la presentazione del logo . il 30 maggio nel Teatro di Corte in occasione dell’apertura dell’European Design Festival 2024 “… and the winner is…” è la frase che sarà pronunciata ...

Tempo di lettura: 2 minutiApertura speciale a Napoli nel carcere di Poggioreale della ‘ pizzeria Brigata Caterina‘, l’attività gestita da detenuti che stanno per concludere il loro corso di Formazione per maestri pizzaioli: solo per oggi hanno ...

Calciomercato Napoli, dalla Spagna: azzurri su un difensore del Real Madrid - Calciomercato napoli, dalla Spagna: azzurri su un difensore del real Madrid - Calciomercato napoli - In attesa dell'ufficialità di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, il napoli sta già sondando già alcuni profili in vista della prossima sessione estiva di mercato. Tra ...

Ecco chi è Rafa Marin, nuovo obiettivo del Napoli - Ecco chi è Rafa Marin, nuovo obiettivo del napoli - In casa napoli sono già partite le manovre per rinforzare la compagine azzurra, bisognerà puntare sui giocatori giusti per ridare nuova linfa al progetto del club partenopeo. Il napoli, quindi, in vis ...

Dalla Spagna - Nuovo nome per la difesa: al Napoli piace Rafa Marin dell'Alaves - Dalla Spagna - Nuovo nome per la difesa: al napoli piace Rafa Marin dell'Alaves - Continua il casting in casa napoli per quanto riguarda i rinforzi in difesa per la ... centrale dell'Alaves in prestito dal real Madrid. Il classe 2002 spagnolo, dopo aver trascorso tre anni tra le ...