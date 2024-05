Premio Gentleman - Lautaro Martinez sgomita! Presente Marotta e altri due

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 16 maggio 2024) IlFair Play Serie A verrà assegnato questa sera a Milano e tra i candidati alla vittoria c’è anche. Come rivelato da Sky Sport, alla serata prenderà parte una delegazione dell’Inter condue calciatori e ovviamenteCANDIDATO – IlFair Play Serie A viene assegnato questa sera a Milano. Tra i candidati alla vittoria finale c’è anche il capitano e numero 10 dell’Inter Campione d’Italia,. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, proprio il Toro nerazzurro è il favoritissimo per la vittoria finale. Ma alla serata non sarà lui l’unico interistapoiché è stata annunciata una delegazione nerazzurra, con ...