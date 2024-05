Il CDC avverte di una recrudescenza del Mpox

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Con gli eventi di orgoglio in arrivo, i funzionari statunitensi sono preoccupati per il ritorno del vaiolo, che potrebbe colpire nuovamente le persone LGBTQ non vaccinate. Una minaccia che si diffonde I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie mettono in guardia contro una versione più letale del morbo che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, rappresentando una potenziale minaccia globale. Un monito globale Gli esperti sottolineano che un'epidemia in un paese può rapidamente diffondersi a livello mondiale, evidenziando l'importanza della sorveglianza globale delle malattie infettive. La necessità urgente