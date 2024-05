Dodicesima tappa Giro d’Italia 2024 | vinceAlanphilippe in solitaria

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si rivede il due volte campione del Mondo Julian Alaphilippe che vince lastaccando tutti insul traguardo di Fano davanti a Narvaez ed Hermans. Tadej Pogacar rimane sempre leader: LA CRONACA Dopo un inizio ad alta velocità, si è staccato Julian Alaphilippe insieme a Maestri guadagnando oltre cinque minuti di vantaggio sul gruppo. I due fuggitivi hanno costretto gli inseguitori a darsi battaglia, ma senza essere raggiunti. Entrambi hanno proseguito insieme sino al muro di Monte Giove dove il francese ha lanciato l l’attacco distanziando sia Narvaez che Hermans. In classifica generale si conferma leader con 2’40” su Daniel Martinez ...

Giro d’Italia 2024, tappa 13: favoriti e orari tv - Giro d’Italia 2024, tappa 13: favoriti e orari tv - Frazione totalmente pianeggiante in Emilia Romagna con arrivo pressoché scontato in volata. A Cento occasione per Milan ...

