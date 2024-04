Sestola - Slalom della Rocca È Raggi il re della festa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) In un contesto meteo molto variabile che ha messo a dura prova per la scelta delle gomme, il 1°, prima tappaFormula Tricolore – Campionato ItalianoMSP Trofeo Unicef – ha regalato un weekend die divertimento per i drivers e gli appassionati accorsi a questa inedita manizione in un territorio modenese dove i motori mancavano da parecchio tempo. La competizione, sostenuta dall’amministrazione comunale e organizzata da Promo Sport Racing con la collaborazione di Rubens Ferrari, ha messo in evidenza i piloti a bordo di monoposto e prototipi, con il bresciano Danielche ha dominato la competizione sestolese a bordo di una Formula Gloria ...