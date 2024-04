Scoperto il legame tra malattie cardiocircolatorie e depressione | la risposta è nei geni

Nato dalla fermentazione dei fagioli di soia, è un vero e proprio "superfood" per via delle sue qualità benefiche - Che cos'è il Natto cibo giapponese fatto con fagioli di soia fermentati: i benefici per la salute contro infiammazioni e per il benessere di cuore e intestino.gazzetta

Emergenza virus dengue e malaria, l’allarme degli infettivologi: “E’ colpa del cambiamento climatico” - La diffusione dei due virus sarebbe incentivata, secondo gli esperti, dal cambiamento climatico in atto. La previsione: "malattie da zanzare minacceranno fino a 4,7 miliardi di persone in più entro il ...internapoli

Dengue e malaria, boom di casi: è colpa del clima, allarme infettivologi - (Adnkronos) - "In un mondo sempre più caldo e popolato, le infezioni trasmesse dalle zanzare stanno diventando malattie globali", presenti anche in ...tuobenessere