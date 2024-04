Padre Zanotti e gli abusi in comunità | Tutti sapevano - ma facevano finta di nulla Aiutare chi l’ha denunciato fu la mia rovina

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 aprile 2024) Bergamo. Lo sguardo basso, le braccia conserte, il tono di voce incerto. A volte, deve essere rincuorata dai giudici e dal pubblico ministero prima di aprirsi e rispondere alle loro domande. “Non è facile per me essere qui e raccontare queste cose”, ripete più di una volta in aula. Ad un certo punto non riesce a trattenere le lacrime S.R., chiamata a testimoniare nel processo per violenza sessuale e maltrattamenti a carico diAntonio, fondatore della cooperativa Rinnovamento di Antegnate dove la 52enne e la sua famiglia avevano trovato ospitalità appena arrivati in Bergamasca, con la promessa (“non mantenuta”, sottolinea) di gestire una casa-famiglia che il frate doveva acquistare in Piemonte. “cosa succedeva, madi niente – dichiara la ...