La buona notizia per i frontalieri Più sicura la strada verso il Maloja

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Una serie di lavori che renderanno piùladel. Buone notizie per l’esercito di, per lo più provenienti dalla Valchiavenna, che ogni mattina o ogni settimana si recano a lavorare a Sankt Moritz o in altre località dell’Engadina, transitando appunto per il Passo del. Non più tardi di un mese fa, il trattole compreso tra Plaun da Lej e Sils Maria è stato chiuso per rimuovere un masso di enormi dimensioni staccatosi dalla montagna. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma la caduta di massi di grandi dimensioni non è affatto una rarità e per questo le autorità cantonali elvetiche, da tempo, hanno deciso di intervenire per rendere il tratto più sicuro. È recente ladell’avvio della procedura per prevedere ...