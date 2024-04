Almanacco del 25 aprile

Un giorno fondamentale per la storia d’Italia. Il simbolo della Resistenza, della lotta condotta dai partigiani, racchiuso in una data. Il 25 aprile 1945 segna la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la fine dell’occupazione nazista e la ...

Il 25 Aprile si celebra la Giornata Nazionale della Liberazione ; un evento volto a commemorare la fine del Secondo Conflitto Mondiale in Italia. Una data che onora la memoria di tutti coloro che si sono battuti per l’amore di patria. Il mondo ...

Renzi: «Draghi al posto di Ursula Possibile se vince il centro» - Oggi, 25 aprile, vede ancora aggirarsi in Italia lo spettro del fascismo come dice Scurati «Macché. Oggi è la Festa della liberazione, evviva. L'antifascismo è un valore costitutivo della Repubblica.

Fine settimana ricco di eventi: dal museo della Giostra alla mostra su Toulouse-Lautrec - Al Grandi fiumisono state previste per il 25 aprile e il 1° maggio due imperdibili visite guidate a tema. Nell'anniversario della liberazione l'appuntamento è alle 10.00 con "Il Polesine pre romano: ...

La partigiana Flora Monti, 92 anni: "Ero staffetta, io so cosa si festeggia Non certo chi fa il saluto romano" - "Io non ho potuto studiare, purtroppo, ma ho vissuto e dico quello che ho visto e che vedo. Siamo in mano un'altra volta ai ...