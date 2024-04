25 aprile | Mattarella ' propaganda fascista occultava stragi - fare memoria per futuro'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Civitella in val di Chiana (Ar), 25 apr. (Adnkronos) - "All'infamia della strage di Marzabotto, la più grande compiuta in Italia, seguì un corollario altrettanto indegno: la, sui giornali sottoposti a controlli e censure, negava l'innegabile, provando a smentire l'accaduto, cercando di definire false le notizie dell'eccidio e irridendo i testimoni. Occorre –oggi e in- fardi quellee di quelle vittime e sono preziose le iniziative nazionali e regionali che la sorreggono. Senza, non c'è". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, celebrando l'anniversario della Liberazione a Civitella in Val di Chiana.