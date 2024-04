Norrkoping-Elfsborg giovedì 25 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Firenze , 19 aprile 2024 - A causa dei prezzi delle case, 4 abitanti di Firenze su 10 sono in difficoltà a pagare regolarmente l' affitto o il mutuo. Per questo, in molti stanno valutando di trasferirsi in un comune meno caro. Sono i risultati della prima ricerca di Meta Firenze , un progetto di ... (lanazione)

quattro consigli per essere più green in cucina - L a « Giornata della Terra » è una ricorrenza che si celebra ogni anno il 22 aprile in ben 192 paesi nel mondo. Quella della salvaguardia del pianeta è una tematica sicuramente attuale, ma questa rico ...ecodibergamo

Chiusa casa di riposo per anziani a Trapani, troppi ospiti - Ospitava anziani in numero superiore a quello autorizzato. Su disposizione del Comune di Trapani è stata chiusa la casa della serenità, residenza per anziani in via della Terra. Tredici persone erano ...meridionews

Violenza sessuale di gruppo su una minorenne: condannati quattro amici - A distanza di oltre undici anni dalle violenze denunciate da una giovane all’epoca minorenne dopo una serata in un bar di Bellinzago la Corte d’Appello di Torino ha condannato i quattro ragazzi tutti ...lavocedinovara