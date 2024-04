MotoGP - GP Spagna 2024 | statistich - nume -i, curiosità Bagnaia cerca la terza vittoria consecutiva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il quarto atto del Motomondialeandrà in scena nel weekend che si concluderà domenica 28 aprile, giorno in cui si disputerà la 57ma edizione iridata del Gran Premio di. L’evento ha però più volte cambiato sede nell’arco dei decenni, trovando collocazione stabile solo dalla seconda metà degli anni ’80, quando si è stanziato a Jerez de la Frontera. Il tracciato andaluso ha organizzato ogni GP didal 1987 a oggi (eccezion fatta per quello del 1988). In questo, l’autodromo intitolato alla memoria di Angel Nieto organizzerà la sua 39ma corsa iridata, poiché alle 37 “canoniche” bisogna aggiungere l’escamotage del GP di Portogallo 1988 e l’estemporaneo GP di Andalusia del 2020, imbastito come double header nel bel mezzo della pandemia. È doveroso ragionare per contesto, dunque poggiando le fondamenta ...