Allenatore Milan - Pellegatti | Escludo qualche nome Occhio a…

Nuovo allenatore milan: lui è in pole per il dopo Pioli, arriva l’ok di Ibrahimovic - Il milan continua a guardarsi intorno per il nuovo allenatore per il dopo Pioli. Lui è il favorito per la panchina, c’è l’ok di Ibrahimovic C’è un nome in pole position per la panchina del milan per ...milannews24

Saluta il milan e va al Real Madrid: le cifre - Giorni già cruciali per definire il futuro del milan, con tanti temi caldi e importanti sul piatto. I rossoneri diranno addio a Pioli e sono alla ricerca del profilo giusto per la panchina. Il summit ...calciomercato

Il giornalista de Il Cittadino lo ha svelato a 'Monza una città da serie A' - Il giornalista de ‘Il Cittadino’ Diego Marturano, intervenuto ieri in collegamento alla trasmissione “Monza una città da serie A”, condotta dal nostro direttore Stefano Peduzzi. Tra le varie ...monza-news