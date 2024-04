25 aprile in Toscana | impianti aperti all’Abetone Le piste dove si può sciare

Dopo la cerimonia a Roma, si trasferirà in elicottero in Toscana per essere nel paese dell'Aretino, dove il 29 giugno 1944 avvenne l'eccidio nazista costato la vita a 244 civil L'articolo 25 aprile in Toscana: Mattarella a Civitella Val di Chiana per non dimenticare l’eccidio nazista proviene da ... (firenzepost)