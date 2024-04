Si era invaghito della sua dipendente e l’aveva stalkerizzata tempestandola di telefona te e presentandosi fuori dalla porta di casa della vittima. In manette è finito A.R., 49 anni, imprenditore di Santa Maria a Vico , in provincia di Caserta. Nella giornata di ieri i carabinieri della locale stazione lo hanno arrestato per atti persecutori. Si invaghisce […] L'articolo Santa Maria a Vico , si invaghisce della dipendente e le telefona 170 volte ... (teleclubitalia)

I carabinieri della Stazione di Empoli hanno tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi del reato di rapina impropria un cittadino italiano, di origine somala, classe ’93, già noto alle forze dell’ordine L'articolo Empoli : ruba profumi e minaccia la dipendente del negozio. Arrestato proviene da Firenze Post. (firenzepost)

Pubblicato il 19 Aprile, 2024 Nel corso della notte, (19 aprile) sono giunte al l 112 NUE diverse chiamate da parte di dipendenti dell’AMT, che hanno riferito che un loro collega – in escandescenza – imbraccia ndo un fucile e minaccia ndo i presenti, aveva impedito loro di entrare nel deposito aziendale, ubicato nella XIII Strada della Zona Industriale, per iniziare il proprio turno servizio a bordo degli autobus di linea. La Sala ... (dayitalianews)

Arrestato ex dipendente per tentato furto di materiale informatico - CRONACA DI ROMA - Un ex dipendente di una società di trasporti è stato Arrestato per aver tentato di rubare materiale informatico dal suo precedente datore di lavoro.romadailynews

Collaboratore parlamentare Afd fermato, 'spia della Cina' - Un collaboratore del capolista alle elezioni europee del partito di estrema destra tedesco dell'Afd è stato Arrestato con l'accusa di spionaggio in favore della Cina. Il fermo a Dresda di un "cittadin ...ansa

Arrestato assistente dell'eurodeputato perché "spia della Cina": lavora per Maximilian Krah, capolista Afd - Arrestato a Dresda l'assistente di Maximilian Krah, capolista dell'Afd alle elezioni europee: sul collaboratore pende l'accusa di essere una spia della Cina ...notizie.virgilio