Domenica In | ospiti e scaletta di Mara Venier oggi - 21 aprile 2024

(Di domenica 21 aprile 2024)In: anticipazioni,della puntata di, 21Torna, 21In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,21su Rai 1.della puntata di, 21 ...

Nuova puntata di Domenica In oggi , 21 aprile 2024 , a partire dalle 14 su Rai 1. Mara Venier , in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, conduce la 32esima puntata. Tanti gli ospiti e le ... (today)

Domenica In, il popolare programma televisivo in onda su Rai1 e Rai Italia, promette una nuova puntata ricca di Ospiti e sorprese. Questo appuntamento, il trentaduesimo della stagione, sarà trasmesso ... (blogtivvu)

Gli ospiti in tv di Domenica 21 marzo: Renato Zero a Che tempo che fa, da Bortone c’è Tardelli - Domenica 21 aprile ospiti tv. Francesca Fialdini, a Da noi a ruota libera, intervista Gabriele Corsi e Rita Pavone.maridacaterini

Candida Morvillo, chi è/ La vita privata della giornalista: “Certe cose le tengo per me. Figli Dico che…” - Un tuffo nella vita privata e nella carriera di Candida Morvillo: chi è la giornalista e scrittrice ospite oggi a Domenica In ...ilsussidiario

Oltre a un omaggio a Walter Chiari, Mara Venier ospita Big Mama e Barbara Alberti - Nuovo appuntamento con Domenica In il 21 dalle 14 alle 17.10 su Rai 1, Rai Italia per chi vive all'estero e RaiPlay in streaming. Mara Venier condurrà la trentaduesima puntata di questa edizione in ...gazzetta