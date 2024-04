Mazzocchi titolare ad Empoli - torna dopo due mesi uno dei tanti acquisti di gennaio Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 20 aprile 2024) Le ultime sul Napoli prima della partita contro l’. Massimo Ugolini dal Castellani difornisce gli ultimi aggiornamenti sulla formazione di Calzona. Ri, uno deglidi. Olivera è infortunato e Mario Rui squalificato. Adun’altra occasione per il Napoli che ne ha sprecate tante Le parole di Ugolini a Sky: «Adun’altra occasione per il Napoli che ne ha sprecate tante. L’aritmetica da ancora qualche speranza per la Champions. Bisogna vedere se si riuscirà a produrre questa voglia di fare anche sul campo. Difficoltà evidenti viste nell’ultima partita. Questo stadio dovrebbe rappresentare uno stimolo considerando le difficoltà avute qui negli ultimi anni. Calzona schiera la ...