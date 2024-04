Dae - è sempre utilizzabile? Le parole del formatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) EMPOLI Sono ore febbrili in cui si rincorrono voci e ipotesi sulla dinamica che ha portato il giovane calciatore del Castelfiorentino United alla morte dopo un malore sul campo dello stadio di Campi Bisenzio. Si attende intanto il risultato dell’autopsia che potrà sciogliere anche i dubbi legati all’utilizzo del defibrillatore. Ma ora è il momento del cordoglio. Il pellegrinaggio di compagni e tifosi allo stadio Riccardo Neri di Castelfiorentino dove il 26enne di Ponte a Egola si allenava, è proseguito anche ieri con tre gruppi del Settore Giovanile che si sono ritrovati davanti allo striscione per deporre dei fiori. Tanti dubbi, poche risposte. Chi era sul campo rivive quegli attimi tragici. "Scarica sconsigliata. Il messaggio non me lo tolgo dalla testa. Lo ripeteva il defibrillatore". Si dispera uno dei membri dello staff, ricordando un dettaglio su cui gli inquirenti dovranno far ...