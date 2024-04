Calciomercato Milan - sorpasso Napoli per Jonathan David? Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 18 aprile 2024), ilfa sul serio e prova a mettere la freccia per l’acquisto didal Lille in estate Come spiegato da Giorgio Furlani nella recente intervista a Dazn, ilin estate farà undiverso da quello dello scorso anno. Se un anno fa erano arrivati tanti giocatori nuovi, quest’anno ci sarà un lavoro mirato, con innesti funzionali e ragionati. A fine stagione il club rossonero saluterà Olivier Giroud, che andrà al Los Angeles Fc. Per questo uno degli obiettivi principali dell’estate sarà un nuovo centravanti. La dirigenza rossonera sta ragionando su diversi nomi, alla ricerca del giusto erede del francese. Si tratterà di un investimento importante, che la società non vuole sbagliare. Tra i nomi più apprezzati dalla ...