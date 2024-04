Arezzo - torna il Consiglio Comunale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile 2024 –ilmartedì 23 aprile a partire dalle 14 con la possibilità per i cittadini di seguire la diretta dalla homepage del sito istituzionale o dal canale YouTube del Comune. Per quanto riguarda il programma dei lavori, dopo le interrogazioni sono previste la variazione al programma triennale dei lavori pubblici e il riconoscimento di un debito fuori bilancio per la messa in sicurezza della facciata di palazzo, il rendiconto del 2023 e la variazione al bilancio di previsione 2024/2026, il rapporto annuale della giunta, l’istituzione della figura del garante dei diritti degli operatori del sistema penitenziario e delle persone provate della libertà personale, la nomina del collegio dei revisori dei conti dell’ente e 14 atti di indirizzo.