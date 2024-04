Il gesto di Mbappé durante la festa in campo del PSG | si stacca dal gruppo e corre da Luis Enrique

(Di martedì 16 aprile 2024) Kylianad abbracciarei festeggiamenti del PSG per la semifinale di Champions conquistata. L'attaccante francese sidale vuole solo andare verso il suo allenatore per ringraziarlo.

Taylor incorreggibile in Psg - Barcellona: dà ragione a Mourinho: Poco dopo, Cancelo interviene fallosamente in area su Mbappé: Taylor non fischia, ma è salvato dal ... Non si spiega neanche il mancato intervento VAR : un gesto tanto ingenuo del difensore quanto ...

Drogba elogia Osimhen: "Assurdo il gol al Monza. Io non sarei mai andato su quel pallone": L'attaccante del Napoli ha preso il pallone a 2 metri e 23 centimetri di altezza, un gesto atletico ... Il Psg vuole anticipare tutti per Osimhen "Victor Osimhen per dimenticare Kylian Mbappé " scrive ...