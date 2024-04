Vicini davvero | la recensione | Aitana e una commedia romantica votata all' intrattenimento frivolo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ladi: dalla Spagna un remake che punta all'senza guizzi, tutto giocato sugli opposti che si attraggono (nonostante ci sia un muro a dividerli). In streaming su Netflix. Un film diviso in due e i tratti romantici di unache avrebbe anche delle buone vibrazioni. Vedendodi Patricia Font, approdato su Netflix, ci rendiamo conto quanto il film sia costruito su immagine e somiglianza del pubblico streaming. Una visione innocua, effimera, molto poco impegnativa, eppure efficace nel cosmo narrativo che rappresenta. La tipica rom-com dell'imprevisto e dell'inaspettato che, secondo i canoni, si tramuteranno invece in qualcosa di estremamente conosciuto e, se vogliamo, confortante. L'idea, come detto, ci sarebbe e ...