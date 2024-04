Strage di Suviana | individuata l’ultima vittima Indagini su subappalti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 aprile 2024)di. Il bilancio degli operai morti è definitivo. In corso lesuÈ arrivata da pochi minuti la notizia che i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato anche la settimadell’esplosione alla centrale idroelettrica di. Ieri era statala sesta, Alessandro D’Andrea, 37 anni, tecnico specializzato originario di Forcoli, un paese della provincia di Pisa, dove ha risieduto fino a tre anni fa prima di trasferirsi in Lombardia, insieme alla compagna, anche lei originaria della provincia di Pisa, per lavorare per la Voith di Cinisello Balsamo (Milano). Mentre si continua a lavorare per il recupero delle ...