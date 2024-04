Matteo Berrettini | un compleanno di rinascita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) E pensare che il tennis, a, sembrava non piacere. Fu Jacopo, il fratello minore, a convincerlo. “Dai, torna in campo, ci si diverte, fidati”. E così racchetta e palline son tornate a far sorridere ‘Berretto’, che al Circolo Magistrati della Corte dei Conti, nella sua Roma, iniziava a martellare con il dritto. Gli occhi attenti di Raoul Pietrangeli, quelli empatici e coinvolgenti del maestro Stefano Vannini.è (ri)partito da lì, (ri)convincendosi che il tennis sarebbe stato la sua vita. “Era come se, in pochi giorni, avesse deciso”, ha spiegato più volte Vannini. Allenamenti, partite, ore in campo a lavorare sui colpi, sul gioco offensivo. La voglia di vincere non è mai mancata, quella non si insegna, si può solo assecondare. Inevitabilmente. Nella prefazione al libro “Lemon Bowl, storie di vita e di tennis”, ...