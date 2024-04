Magenta | cade dal tetto di un edificio | morto operaio 36enne

(Di venerdì 12 aprile 2024), 12 aprile 2024 – Ennesima tragedia sul lavoro. Venerdì mattina, a, undopo essere caduto daldi unall’interno del cantiere dove lavorava in via Garibaldi 51. Un volo di parecchi metri che non ha lasciato scampo al. Non è ancora chiara la dinamica ma parrebbe che ilabbia ceduto all’improvviso. Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, gli agenti della polizia locale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

