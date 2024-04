Alessia Pifferi si difende | Non sono un mostro

(Di venerdì 12 aprile 2024) AGI - "Nonnè un assassina nè unsolo una mamma che ha perso sua figlia. Se fossi stata curata, sarei oggi ancora con Diana e non in questa situazione problematica". Lo ha dettorendendo dichiarazioni spontanee nel processo in cui à imputata per l'omicidio pluriaggravato della figlia di quasi 18 mesi abbandonata e lasciata morire di stenti nel luglio 2022. La 38enne ha parlato dopo che la Corte ha rigettato la richiesta di integrazione di perizia e dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale. "sempre stata una bambina isolata e non avevo amici della mia età - ha esordito rivolgendosi al presidente della corte di assise -. Mi ricordo che mio papà era un po' violento con la mamma e io assistevo queste scene". Un'infanzia difficile: "ho subito ...

Alessia Pifferi ha Parla to prima della requisitoria nel processo che la vede imputata per la morte della piccola Diana. "Non ho mai voluto fare del male a mia figlia, non ho mai voluto ammazzarla. ... (ilgiornale)

"Non ho mai voluto far del male a mia figlia , non l'ho mai ammazzata, non ci ho mai pensato, non ho mai voluto farlo, non ho mai pensato che a Diana poteva succedere una cosa del genere, non è stata ... (ilgiorno)

«Non ho mai voluto far del male a mia figlia , non l’ho mai ammazzata, non ci ho mai pensato, non ho mai voluto farlo, non ho mai pensato che a Diana poteva succedere una cosa del genere, non è stata ... (gazzettadelsud)

Alessia Pifferi in aula: «Non ho ammazzato mia figlia Diana, sono una mamma che ha perso la sua bambina» - La difesa ha tentato di integrare la perizia psichiatrica esistente con nuovi documenti che avrebbero dimostrato gravi turbe psichiche fin dall'infanzia Durante l'udienza di venerdì 12 aprile presso ...leggo

Vittoria di Savoia, la royal girl che ama la moda e l'arte - "Non ho mai voluto fare del male a mia figlia, non ho ammazzato mia figlia , non mi è passato nemmeno per la mente di ucciderla. Per me non è facile parlare qui oggi, è una cosa dolorosa e ripeto lo s ...tgcom24.mediaset

Alessia Pifferi in aula: "Non ho ammazzato mia figlia, non ho mai voluto farle del male" - La 38enne è in carcere per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi nel luglio 2022, abbandonandola in casa da sola per sei giorni.gazzettadelsud