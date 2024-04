Le pagelle Stankovic entra e decide la contesa Davyskiba | che progressi in battuta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) BRUNO 6,5 (att. 50% su 2, 1 ace, 2 muri) – Guizzi difensivi e un muro stampato su Bayram fanno sfiorare a Modena la vittoria da tre punti, ma un set prima due svarioni in palleggio su Sanguinetti potevano costare il tracollo. Nota positiva: l’intesa, convincente, con Sapozhkov. SAPOZHKOV 7 (att. 61% su 33 con 3 err. e 4 muri sub., 3 ace, 6 b.s., 3 muri) – Un consistente minestrone di punti in tutti i fondamentali, ma con qualche goccia di orrore qua e là – tipo la linea calpestata ben tre volte al servizio. Alla fine, in una rissa da saloon come questa, avere dalla propria parte il più grosso ha pagato dividendi. PINALI, BONINFANTE (1 b.s.) sv – Un solo pallone toccato in due. RINALDI 6 (att. 52% su 23 con 1 err. e 3 muri sub., ric. 37% su 35 con 6 err., 2 ace, 5 b.s.) – Tra le sue partite più convincenti in attacco, soprattutto nel terzo e quarto set, ma anche tra le più precarie ...