Basket | Serie A | oltre a Brescia staccano il pass playoff anche Virtus | Olimpia e Reyer

(Di domenica 7 aprile 2024) Bologna, 7 aprile 2024 – La ventiseiesima giornata del campionato diA ditargato Unipolsai ha portato in dote i primi verdetti in chiave: dopo la Germani, vittoriosa nell’anticipo del sabato contro Tortona, hanno infatti staccato anzitempo ilper partecipare alla postseasonlaSegafredo Bologna, l’UmanaVenezia e l’EA7 Emporio Armani Milano. I bianconeri felsinei hanno saputo reagire dopo i ko con Pistoia eMilano – in Eurolega – e hanno sbancato il Taliercio travolgendo l’UmanaVenezia con un perentorio 89-70: grande prova di forza e orgoglio degli uomini di Banchi, sospinti dalle prove maiuscole di Toko Shengelia (16 punti) e Ante Zizic (15 punti e 9 ...