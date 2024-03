(Di sabato 23 marzo 2024) Nottetempo, tra giovedì e venerdì, i semafori sono stati smantellati e una circonferenza ha preso forma su quell’incrocio che da tanto tempo aspettava la sua bella rotatoria. Alle prime luci dell’alba, forse ancora un po’ assonnati, i primi automobilisti probabilmente hanno pensato a un miraggio. Invece è tutto vero. Ladiè diventata realtà: anche se, al momento, è nella sua forma provvisoria e leggermente più piccola di quella che sarà una volta terminata. I lavori all’incrocio tra la via Emilia e le strade provinciali, Santa Croce e Bertinoro-Cesena, sono iniziati lo scorso 15 gennaio e fino a giovedì avevano interessato i margini dell’incrocio, le aiuole verdi spartitraffico e la parte dei sottoservizi a cui si poteva accedere; ora, invece, si potrà lavorare direttamente all’interno dell’incrocio per portare avanti il grosso del ...

Panighina, ecco (finalmente) la rotonda - La tanto attesa infrastruttura nella frazione ha preso forma la notte scorsa, in forma provvisoria. Il cantiere durerà tutta l’estate ...ilrestodelcarlino

CALCIO DILETTANTI. Il Vecchiazzano prova a festeggiare già il salto in Prima - Programma del weekend per le squadre forlivesi: Vecchiazzano potrebbe ottenere la promozione in Seconda Categoria, mentre diverse sfide attese anche in Terza Categoria.msn

Forlì, rimossi i semafori all’incrocio della via Emilia all’altezza di Panighina: ecco la rotatoria provvisoria - Questa notte sono stati rimossi i semafori all’incrocio della via Emilia, all’altezza di Panighina ed è attiva la rotatoria provvisoria. Lo annuncia ...corriereromagna