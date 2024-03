I servizi di Retignano Arrivano 12 posti auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024) Dodicidi cui gli abitanti dihanno bisogno come il pane. Con tanto di parco giochi per i bambini, terrazza panoramica e un nuovo vialetto di ingresso al paese. Sono i tratti salienti del progetto che l’amministrazione comunale ha presentato giovedì sera ai cittadini nella sala dell’ex Cerafri, con il parcheggio che sorgerà nella parte alta della frazione. "È un’opera pubblica – ha esordito il sindaco Maurizio Verona – che va a cogliere un’esigenza del paese, dove la popolazione è aumentata negli ultimi anni, in controtendenza con quello che è successo su tutto il territorio comunale, grazie al clima che offre e alla sua ospitalità. L’intervento andrà anche a rivalutare il vialetto di ingresso al borgo in quell’area". Oltre al primo cittadino era presente anche Massimiliano Bazzichi, presidente del consiglio e ...