iOS 16 7 7 iPadOS 16 7 7 – Apple li rilascia per tutti i suoi dispositivi - Link Diretti al Download

(Di giovedì 21 marzo 2024)periOS 16.7.7 e16.7.7 con correzioni di bug,alper, iOS 16.7.7 e16.7.7, questi nuovi aggiornamenti correggono diversi problemi e alcune misure di sicurezze. Vediamo insieme intanto, come prepararsi al: Prima di tutto eseguire un backup L'articolo proviene da TUTTO HACKINTOSH CYDIA & JAILBREAK

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1 , Link Diretti al Download . Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi , iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1 , questi nuovi ...

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1 , Link Diretti al Download . Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi , iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1 , questi nuovi ...

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 16.7.6 e iPadOS 16.7.6 con correzioni di bug, Link Diretti al Download . Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi , iOS 16.7.6 e iPadOS 16.7.6 , ...

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 17.4 e iPadOS 17.4 , Link Diretti al Download . Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi , iOS 17.4 e iPadOS 17.4 , questi nuovi aggiornamenti ...

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 16.7.7 e iPadOS 16.7.7 con correzioni di bug, Link Diretti al Download . Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi , iOS 16.7.7 e iPadOS 16.7.7 , ...

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1 , Link Diretti al Download . Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi , iOS 17.4.1 e iPadOS 17.4.1 , questi nuovi ...

L’AI di iOS 18 funzionerà offline, direttamente sul dispositivo - Apple sta sviluppando un suo large language model (LLM) – modello linguistico per la comprensione e la generazione di linguaggio di ambito generale – che sarà possibile sfruttare direttamente dai ...macitynet

Tante novità in arrivo nell’app Note con iOS 18 - Tra le nuove funzionalità ci sarà il supporto per la registrazione audio integrato a livello di applicazione, simile ai Memo vocali, secondo fonti vicine alla questione. La funzione è attualmente in f ...ispazio

Apple: aggiornamenti iOS 17.5, emulatori su App Store e anteprime iPhone 16 - Apple ha lanciato la seconda beta di iOS 17.5 con diverse migliorie, tra cui il supporto per l'installazione diretta di app dal Web per gli utenti dell'Unione Europea. Tuttavia, la questione degli emu ...news.fidelityhouse.eu