Sassuolo | Carnevali sulla crisi neroverde | la salvezza | l’infortunio di Berardi e gli arbitri

(Di lunedì 4 marzo 2024) E’ un momento drammatico in casasotto l’aspetto sportivo per la situazione di classifica e umano dopo il gravissimo infortunio dell’attaccante. La squadra è reduce dalla dolorosissima sconfitta contro il Verona, attualmente occupa la penultima posizione in classifica e il rischio retrocessione è sempre più concreto. “E’ un’annata particolare. Siamo riusciti a vincere contro Inter, Juventus e Fiorentina ma abbiamo perso tanti punti. Abbiamo perso certezze, non è certamente una delle migliori. Dionisi ha fatto un ottimo lavoro, purtroppo chi ci rimette è sempre l’allenatore ma sono convinto che avrà un grande futuro. In certi momenti, purtroppo, bisogna cambiare questo trend. Percentuale di? Più del 50% Noi ci crediamo e dobbiamo crederci tutti. Siamo a 11 anni consecutivi in Serie A e vogliamo riuscirci ...