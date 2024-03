Ragazzo di 18 anni ferito da un colpo di fucile alla tempia | ricoverato in ospedale

Cassano Magnago (Varese) – Ricoverato in gravi condizioni un ragazzo di 14 anni vittima questa sera di un Incidente stradale a Cassano Magnago in via ... (ilgiorno)

BOLZANO - valanga domenica 3 marzo in Alto Adige: morto un ragazzo di 16 anni che stava Scia ndo fuoripista a Plan in val Passiria . Il giovanissimo Scia tore è ... (ilgazzettino)

Valanga in Valle d’Aosta, isolate oltre 6mila persone: Morto un sedicenne Un Ragazzo di 16 anni è morto ieri sotto una valanga in Alto Adige. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio a Plan, in val Passiria, e il corpo ritrovato tra le 21 e le 21:30, ma la ...metronews

Allerta meteo: il maltempo colpisce il Nord Italia con valanghe, frane e smottamenti. Rischio esondazioni per il Po: Allerta per la piena del Po a Torino e in Emilia Romagna. Un Ragazzo di 16 anni è morto tragicamente sotto una valanga durante un’escursione fuoripista a Plan, in Val Passiria, nell’Alto Adige. La ...firstonline.info

Lanzarin, Veneto attento alla prevenzione dal Papillomavirus: Hanno completato il ciclo vaccinale il 76% delle ragazze nate tra il 1996 ed il 2010 e il 70% dei ... per tutte le donne sino ai 26 anni, e per tutti gli uomini nati a partire dal 2001 e sino a 25 ...ansa