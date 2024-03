Inter-Genoa LIVE oggi | in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

(Di lunedì 4 marzo 2024)si gioca per la ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024: seguisu-News.it tutte le principali notizie in. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza. Di seguito inglipretutte le notizie del predi(ore 20.45): probabili formazioni, ultime news, precedenti,TV, arbitro e molto altro., atmosfera caldissima! Ultimi biglietti e info San Siro Ayroldi arbitro di: precedenti netti con ...

Inter- Genoa è anche una partita particolare per Galante , che passò dai rossoblù ai nerazzurri nell’estate del 1996. L’ex difensore ne parla durante ... (inter-news)

Ayroldi sarà l’ arbitro di Inter-Genoa , partita della ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore ... (inter-news)

Inter-Genoa , Ultimi biglietti e info rmazioni stadio San Siro per il match valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, previsto oggi ... (inter-news)

Inter-Genoa, Gilardino non cambia. La probabile formazione – CdS | OneFootball: L’Inter affronterà questa sera il Genoa, Alberto Gilardino ha già scelto i suoi undici per la partita. La probabile formazione del grifone secondo il Corriere dello Sport.onefootball

Arbitri anno nero, tanti errori gravi e quanti fermati: l'ultimo è Marchetti: Si riferiva agli errori di inizio 2024 di Rosario Abisso in Sassuolo-Fiorentina 1-0 e di Michael Fabbri (per niente aiutato dal Var, Luigi Nasca) in Inter-Verona 2-1, ma anche all’arbitraggio di Genoa ...gazzetta