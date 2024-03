Sardegna | riconteggio dei voti strada azzardata

(Di domenica 3 marzo 2024) AGI - “Laper ottenere una sorta di ‘dei' è certamente molto ripida e appare assai”. Lo spiegano gli avvocati cagliaritani Giuseppe Andreozzi e Giulia Andreozzi (consigliera di centrosinistra nel consiglio comunale di Cagliari) a proposito dell'incertezza sui dati definitivi delle elezioni regionali del 25 febbraio in, in un post su Fb in cui chiariscono i passaggi e le procedure che porteranno alla proclamazione degli eletti in Corte d'appello nelle prossime settimane. “In Italia”, precisano i due legali, “non esiste un diritto generalizzato aldeidi un'elezione amministrativa. La giurisprudenza amministrativa è infatti assolutamente costante nel senso che chi ha interesse al ricorso, anche un semplice ...

