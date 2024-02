Pomeriggio 5 raggiunge Fedez | “C’è speranza che lei possa tornare con Chiara?”

Coppa Italia Serie C, semifinali di ritorno - Il Catania raggiunge il Padova in finale: Il Catania raggiunge il Padova in finale È tempo di verdetti in Coppa Italia Serie C, con le quattro semifinaliste che quest'oggi sono scese in campo per le gare di ritorno, quell’ultima sfida che ...informazione

Bloccati col furgone nel guado di Murlis in piena, salvati dai Vigili del fuoco: Una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Pordenone supportata dalla squadra SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) dello stesso comando, è intervenuta nel primo Pomeriggio di mercoledì ...rainews