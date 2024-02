Neonato ‘rapito’ dai genitori | agitazione in reparto Ore febbrili per la scomparsa del piccolo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pisa, 29 febbraio 2024 – Del ‘rapimento’ da parte dei suoi, dello scompiglio in, dei carabinieri sotto le finestre dove mamma ha partorito, della fuga sulla bicicletta del padre, per fortuna, non ricorderà niente. Perché il batuffolo protagonista della storia ha esattamente sette giorni di vita. E’ nato il 21 febbraio scorso nel dipartimento materno infantile dell’ospedale Santa Chiara di Pisa: un palazzo austero, giallo pallido su persiane verdi che si affacciano sul centro storico a pochi passi dalla Torre. Per i burocrati si tratta dell’edificio A2. I contorni di questa vicenda, invece, sono molto meno netti: un groviglio di complicazioni che solo la vita riesce a produrre. Il padre (straniero) e la madre (italiana), secondo quanto è possibile ricostruire in queste prime ore concitate, sono persone con un passato e un presente ...

