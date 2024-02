Darmian | «Secondo gol mancato? Me lo tengo per la prossima!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024)è stato intercettato a San Siro dopo il triplice fischio di Inter-Atalanta, recupero della ventunesima giornata di Serie A vinto dai nerazzurri di Inzaghi che si portano a +12 in classifica sulla Juventus. Di seguito la sua analisi post-partita, affidata a DAZN GRANDE VITTORIA – Matteoparla così dopo Inter-Atalanta: «Qualche errore l’ho commesso, però l’importante è che la squadra faccia bene e che portiamo a casa la vittoria. Abbiamo iniziato bene facendo un ottimo percorso ma sappiamo di non poterci accontentare. Ci alleniamo bene, sappiamo che la mobilità può essere importante soprattutto con squadre come l’Atalanta molto concentrate sull’uomo e siamo stati bravi stasera a portare a casa una vittoria importante quanto difficile perché di fronte avevamo una grande squadra. Mancata doppietta? Sì, sono dispiaciuto. Purtroppo non sono ...