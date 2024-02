(Di giovedì 29 febbraio 2024) ZOET 6: incolpevole sui gol di Felici e La Mantia. VIGNALI 6: suo il primo sussulto della partita, con un bolide da fuori che si perde di poco a lato. Il resto è normale amministrazione (58’ NAGY 6: apporta corsa e sostanza). HRISTOV 5,5: prestazione non indimenticabile, non salta benissimo in occasione del gol di Felici, ma è comunque sbilanciato in modo netto da Manzari, un fallo che l’arbitro avrebbe dovuto sanzionare. NIKOLAOU 5,5: sorpreso dalla penetrazione vincente di Felici, non fa la differenza sul fronte difensivo. MATEJU 5,5: così così nel frenare le incursioni di Tonetto, è contratto, poco propositivo e impreciso. ESPOSITO S. 6: segnali di dinamismo e reattività, ci prova con un tiro da fuori respinto da Pizzignacco, per poi metterci una pezza sulla conclusione a botta sicura di Manzari (80’ ESPOSITO P. s.v.: il tempo di un colpo di testa di poco alto sulla ...

Il leader di Europa Verde dopo le aperture di Azione. "Meloni in Sardegna è stata sconfitta in maniera rovinosa, avendo puntato tutto sulla sua faccia. Ora, ... (huffingtonpost)

D’Angelo non ha azzeccato la formazione. Il pubblico del Picco si merita un bel 10: ZOET 6: incolpevole sui gol di Felici e La Mantia. VIGNALI 6: suo il primo sussulto della partita, con un bolide da fuori che si perde di poco a lato. Il resto è normale amministrazione (58’ NAGY 6: ...msn

Spezia, D'Angelo: "Non abbiamo perso per il modulo... Al Presidente della FeralpiSalò ho detto che è stato scorretto": Le dichiarazioni di Luca D'Angelo, tecnico dello Spezia ... Dopo ci siamo impauriti ed abbiamo fatto fatica con la Feralpisalò che ci attaccava in ripartenza. Non credo che il problema sia stato il ...tuttob

Spezia, D'Angelo: "Brutta sconfitta ma credo nella salvezza": LA SPEZIA - Al termine della scottante sconfitta contro la Feralpisalò, l'allenatore dello Spezia Luca D'Angelo è intervenuto in conferenza ... Loro ci attaccavano soltanto in ripartenza. Non è solo ...primocanale