Sassuolo | Bigica già a rischio | spunta l'idea Gattuso

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Un’amara e severa sconfitta per il(1-6 contro il Napoli) che ora riflette immediatamente sulla posizione di Emiliano....

Non è iniziata benissimo l’avventura di Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo . Al debutto da allenatore neroverde, ha perso... (calciomercato)

Sassuolo, Bigica a Sky: "L'1-2 del Napoli ci ha destabilizzato, c'è fragilità mentale": Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pesantissimo ko contro il Napoli: “In questi giorni ho cercato di ritirare su psicologicamente una squadra molto ...tuttonapoli

Sassuolo, Bigica a Sky: "L'1-2 del Napoli ci ha destabilizzato, siamo fragili mentalmente": Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pesantissimo ko contro il Napoli.tuttonapoli

Le pagelle di Sassuolo-Napoli 1-6: Kvara-Osimhen, lo show è qua! Malissimo la difesa neroverde: Emiliano Bigica 4 - Esordio amarissimo per il neo allenatore neroverde. Pioggia di gol, difesa allo sbando, attacco che non graffia. Tutte le attenuanti del caso sono d'obbligo ma la classifica non ...eurosport