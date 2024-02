Papa Francesco all' udienza fatica a leggere | «Scusate | sono un po' raffreddato» Al suo posto lo fa un monsignore

Rimini , 28 febbraio 2024 – Rimini abbraccia il Papa in Vaticano salutandolo prima intonando "Romagna mia" (VIDEO) e poi srotolando durante l'Udienza Generale ... (ilrestodelcarlino)

“Dopo l’udienza generale Papa Francesco (nella foto) si è recato all’Ospedale Isola Tiberina- Gemelli Isola per alcuni accertamenti diagnostici; al termine è ... (romadailynews)

Papa Francesco , subito dopo l’udienza generale di questa mattina, si è recato al Gemelli dell’Isola Tiberina per una “ visita ”. Il Pontefice ha fatto rientro ... (ildifforme)

Vaticano: Papa Francesco al Gemelli dell'Isola Tiberina per accertamenti diagnostici: Al termine della visita è tornato in Vaticano. Al termine dell'udienza generale odierna, Papa Francesco è andato al Policlinico Gemelli dell'Isola Tiberina "per alcuni accertamenti diagnostici". E' ...primapaginanews

Papa Francesco è raffreddato, il novarese don Ciampanelli legge il discorso all’udienza: Papa Francesco è raffreddato e all’udienza generale di questa mattina, mercoledì 28 febbraio, il testo del discorso è stato letto da uno dei suoi collaboratori, il novarese mons. Filippo Ciampanelli.lavocedinovara