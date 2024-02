Inter-Atalanta | altro poker per Inzaghi | che vola a +12 sulla Juve e vede lo scudetto Finale 4-0

Troppa Inter per l’Atalanta, finisce con un poker: 4-0: L’Inter supera l’Atalanta per 4-0 al San Siro nel recupero della 21ma giornata di Serie A e si porta a 69 punti in campionato, +12 sulla Juventus e pesante ipoteca sullo scudetto della stagione ...metronews

Inter-Atalanta, il gol annullato a De Ketelaere: il Var vede un tocco di braccio di Miranchuk: Milano. Gioia prontamente smorzata per l’Atalanta a San Siro, capace di assaporare solamente per pochi minuti la gioia del vantaggio al cospetto della capolista Inter, scesa in campo per cercare lo ...bergamonews

Inter travolgente: 4-0 all'Atalanta e +12 sulla Juventus: Inter travolgente nel posticipo di Serie A con l'Atalanta. I nerazzurri battono 4-0 la squadra di mister Gasperini e conquistano l'undicesima vittoria consecutiva nel 2024. I ragazzi di Inzaghi ...ansa