Incontro tra Lucchini e le associazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Oggi Elena, assessora regionale alla Disabilità, incontrerà a Palazzo Lombardia ledella disabilità. Una convocazione partita dallo stesso assessorato, che già nei giorni scorsi aveva annunciato la volontà di organizzare un nuovo momento di confronto con gli stakeholders della disabilità. All’ordine del giorno c’è un tema decisamente caldo e decisamente caro ai caregiver e alle famiglie delle persone con grave e gravissima disabilità: "La revisione e le integrazioni alla programmazione regionale del Fondo per le Non Autosufficienze (FNA)". Detto altrimenti e detto in sintesi: il tema è, di nuovo, la contestatissima delibera approvata dalla Giunta regionale il 28 dicembre scorso, quella che prevede tagli ai contributi economici corrisposti mensilmente alle famiglie delle persone con grave e gravissima disabilità nell’ambito ...