(Di martedì 27 febbraio 2024) "Stamattina hoAlessandrae le ho fatto i. Le ho detto che ci rivedremo in Consiglio regionale. Abbiamo perso davvero per uno 'sputo', circa duemila voti su 750mila sardi che sono andati a votare. La responsabilità della sconfitta è solo mia". Sono le prime parole di Paolo, ieri in silenzio per tutta la giornata, in una conferenza stampa a Cagliari. "A Cagliari c'è stato più un voto contro il sottoscritto che per la", ha aggiunto il sindaco e candidato del centrodestra sconfitto.

Truzzu, ho chiamato Todde per farle i complimenti: CAGLIARI, 27 FEB - "Stamattina ho chiamato Alessandra Todde e le ho fatto i complimenti ... Sono le prime parole di Paolo Truzzu, ieri in silenzio per tutta la giornata, in una conferenza stampa a ...messaggeroveneto.gelocal

Sardegna, Alessandra Todde è la nuova Presidente, la vittoria dopo un lungo scrutinio: Le elezioni Regionali in Sardegna di domenica 25 febbraio sono state vinte da Alessandra Todde candidata della coalizione che univa il centro sinistra con Partito Democratico e Alleanza Verdi-Sinistra ...gazzetta

Sardegna, la vittoria di Todde fa esplodere la conflittualità tra Salvini e Meloni: La sconfitta di Truzzu in Sardegna è una batosta pesante per Meloni che aveva imposto il sindaco di Cagliari come candidato. E dimostra come la classe dirigente di FdI sia ancora lontana dall'essere t ...lettera43