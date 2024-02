Tragedia ad Alessandria | ragazzo travolto ed ucciso da un treno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Unasi è consumata questa mattina poco prima delle 8 nella stazione ferroviaria di Felizzano, in provincia di. Un, di cui non si conoscono ancora le generalità, è statoda uned è deceduto. L'articolo .

