Grande Fratello | la vicinanza di Greta Rossetti a Perla Vatiero è frutto di una strategia? La frase che non è passata inosservata

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nel corso della trentanovesima puntata del, andata in onda ieri sera su Canale 5, si è parlato anche del rapporto trae Sergio D’Ottavi, la cui complicità è apparsa sempre più evidente agli occhi del pubblico a casa e dei loro compagni di avventura, che non hanno mancato di esprimere un parere su questa situazione. Nonostante, infatti, nelle scorse settimane abbia più volte ribadito di non voler creare una relazione sotto le telecamere e di vedere in Sergio solo un amico, con il passare dei giorni i due gieffini sono apparsi sempre più vicini e proprio questa discrepanza tra le parole pronunciate dall’ex tentatrice e i suoi effettivi gesti hanno suscitato qualche perplessità nei suoi compagni e in particolare Alessio Falsone ha sottolineato come il comportamento della ragazza si stia ...